Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bankkunde bestohlen; Verkehrsunfälle; Brand eines Rohbaus

Reutlingen (ots)

Kirchheim/Teck (ES): Bankkunde bestohlen (Zeugenaufruf)

Eine unbekannte Täterin hat am Mittwochnachmittag, gegen 14 Uhr, einen Bankkunden am Geldautomaten bestohlen. Der 52-Jährige war gerade dabei, bei der Filiale der Postbank am Postplatz Geld abzuheben, als er von der Frau angesprochen und so abgelenkt wurde, dass diese unbemerkt nach dem Geld im Ausgabeschacht des Automaten greifen konnte. Mit ihrer Beute verließ sie den Schalterraum der zu diesem Zeitpunkt noch geschlossenen Bank. Erst dann stellte der Mann das Fehlen des dreistelligen Bargeldbetrags fest. Die etwa 50 Jahre alte Frau war 170 cm groß, blond und von normaler Statur und war mit einem orangenen Fahrrad mit schwarzem Fahrradkorb unterwegs. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kirchheim unter 07021/501-0 entgegen. (ak)

Neuffen (ES): Riskant überholt

Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den ein 78-Jähriger am Mittwochvormittag auf der L1210 zwischen Neuffen und Kohlberg verursacht hat. Der Senior war gegen 10.30 Uhr mit seinem Skoda Superb auf der Landesstraße von Neuffen in Richtung Kohlberg unterwegs, wobei er Zeugen bereits durch seine drängelnde Fahrweise aufgefallen sein soll. Am Beginn einer langgezogenen Rechtskurve überholte der Mann einen vorausfahrenden Pkw, obwohl er den Verlauf des Kurvenbereichs nicht einsehen konnte. Auf der Gegenfahrspur knallte er anschließend nahezu frontal in einen entgegenkommenden Skoda Octavia. Dessen 56 Jahre alter Fahrer hatte keinerlei Chancen zu reagieren. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten. Der Führerschein des 78-Jährigen wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppdiensten aufgeladen und abtransportiert werden. (cw)

Tübingen (TÜ): Lkw-Anhänger mit zwei Pkw kollidiert

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag, gegen 13.45 Uhr, in der Straße Steinlachwasen in Derendingen ereignet hat. Dort war ein 29-Jähriger mit einem Lkw von der B 27 kommend stadteinwärts unterwegs, als sich der mit Getränkekisten beladene Anhänger vom Zugfahrzeug löste und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es trotz eines Ausweichmanövers einer entgegenkommenden Fiatfahrerin zur Kollision mit deren Wagen. Auch der Lenker eines dem Fiat nachfolgenden Mazda, der in den Grünstreifen auswich, konnte eine Kollision nicht verhindern. Sein Fahrzeug wurde dabei von dem Anhänger gegen einen Baum gedrückt. Die 73-jährige Fiat-Lenkerin wurde leicht verletzt, der 47 Jahre alte Fahrer des Mazda trug schwere Verletzungen davon. Der Rettungsdienst brachte beide Verletzte in die Klinik. Die beiden Pkw und der Lkw-Anhänger wurden von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die Straße Steinlachwasen war während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten bis etwa 16.40 Uhr gesperrt. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (ak)

Hechingen (ZAK): Zeugen nach Unfall auf B27 gesucht

Die Verkehrspolizei Balingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag auf der B27 bei Bodelshausen ereignet hat. Ein 59 Jahre alter Biker war gegen 14.10 Uhr mit seiner Honda auf der linken Spur der Bundesstraße in Fahrtrichtung Hechingen unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Bodelshausen soll ein vorausfahrendes, weißes Fahrzeug mit Markise, ähnlich einem VW Bus, offenbar plötzlich stark gebremst haben. Der Motorradfahrer stürzte daraufhin von seiner Maschine und verletzte sich nach ersten Erkenntnissen schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Ob es zuvor zu einer Berührung zwischen dem Motorrad und dem weißen Bus gekommen war, der auf der Bundesstraße in Richtung Hechingen weiterfuhr, ist derzeit noch nicht bekannt. Die B27 musste im Zuge der Unfallaufnahme, zu der auch ein Sachverständiger hinzugezogen wurde, in Fahrtrichtung Hechingen an der Anschlussstelle Bodelshausen voll gesperrt werden. Die Sperrung dauert derzeit (Stand 16.45 Uhr) noch an. Der entstandene Sachschaden am Motorrad, das abgeschleppt werden musste, kann noch nicht beziffert werden. Die Verkehrspolizei Balingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem weißen Bus mit Markise und BL-Zulassung geben können sowie insbesondere einen Ersthelfer, der in einem Peugeot unterwegs gewesen sein soll, sich unter Telefon 07433/264-0 zu melden. (rn)

Hechingen (ZAK): Brand eines Rohbaus

Zu einem Brand auf dem Dach eines Rohbaus in der Straße Lotzenäcker sind die Einsatzkräfte am Mittwochnachmittag ausgerückt. Ersten Ermittlungen zufolge war es gegen 14.15 Uhr bei Bitumenarbeiten auf dem Dach des mehrstöckigen Firmenneubaus zum Brand gekommen, der sich nachfolgend auf dem weitläufigen Dachstuhl ausbreitete. Die Löscharbeiten der Feuerwehr, die mit über 100 Feuerwehrleuten im Einsatz ist, zogen sich bis etwa 15.30 Uhr hin. Die Nachlöscharbeiten und die Suche nach versteckten Glutnestern dauern derzeit (Stand 16 Uhr) noch an. Zwei Arbeiter mussten wegen des Verdachts auf eine Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst, der mit 15 Einsatzkräften vor Ort war, untersucht werden. Ein Transport ins Krankenhaus war aber nicht nötig. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell