Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Whatsapp-Betrug - Warnhinweis-; angebranntes Essen, Brände; Betrunkene Radler und Randalierer;

Reutlingen (ots)

Vorfahrt nicht beachtet

Schwere Verletzungen hat eine 77 Jahre alte Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag auf der K6729 erlitten. Die Radlerin war auf der Straße Diebenloch in Richtung der Kreisstraße unterwegs. Als sie diese mit ihrem Pedelec überqueren wollte, übersah sie den vorfahrtsberechtigt von rechts kommenden Peugeot 206 einer 67-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Die Radlerin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Peugeot wurde abgeschleppt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro. (rn)

Pfullingen (RT): Alkoholisierter Radfahrer gestürzt

Zwei alkoholisierte Radfahrer haben am Dienstagabend in Pfullingen einen Unfall verursacht. Der 40-Jährige und der 66-Jährige waren um 18.54 Uhr nebeneinander auf dem Fahrradweg neben der Roßwagstraße unterwegs, als sich die Lenker ihrer Fahrräder berührten. Während der Ältere sich auf seinem Rad halten konnte, stürzte der Jüngere und zog sich mehrere Verletzungen zu. Ein Alkoholtest ergab bei dem 40-Jährigen einen Wert von etwa 1,6 Promille, bei dem 66-Jährigen von knapp einem Promille. Beide sehen nun einer entsprechenden Anzeige entgegen. (ah)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Telefonbetrüger schlagen zu (Warnhinweis)

Ein 71-Jähriger ist am Dienstagabend von Kriminellen um mehrere tausend Euro betrogen worden. Der Mann erhielt gegen 19.30 Uhr eine SMS von einer ihm unbekannten Handynummer, in der sich der Absender als sein vermeintlicher Sohn ausgab und ihn dazu aufforderte, ihn über WhatsApp zu kontaktieren. Anschließend forderte der Betrüger den Mann auf, einen vierstelligen Geldbetrag zu überweisem, da das Geld dringend benötigt werde. Dem kam er nach und überwies den Betrag. Wenig später flog der Betrug auf.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Wenn Sie von vermeintlichen Angehörigen oder Bekannten unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

- Forderungen nach Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

- Falls Sie nach einer Aufforderung bereits eine Überweisung getätigt haben, kontaktieren Sie sofort die Bank und veranlassen Sie eine Rücküberweisung.

- Stellt sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelt, erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle.

- Löschen Sie keinesfalls den Chatverlauf.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/messenger/ (rn)

Kirchheim unter Teck (ES): Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz

Zu einem größeren Feuerwehreinsatz ist es am Dienstagabend in Nabern gekommen. Eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Milchstraße hörte einen Rauchmelder und nahm auch Rauchgeruch aus der Wohnung eines Nachbarn war, weshalb sie die Feuerwehr alarmierte. Die Feuerwehren von Nabern und Kirchheim rückten daraufhin mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften an. Das Gebäude wurde vollständig geräumt. In der betreffenden Wohnung, deren Bewohner nicht anwesend war und erst im Lauf des Einsatzes zurückkehrte, fanden die Einsatzkräfte einen Topf mit eingebranntem Essen auf dem Herd. Dank des Rauchmelders und der schnellen Entdeckung war es zu keinem offenen Brand gekommen. Nach Belüftung des Gebäudes durch die Feuerwehr konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. (ah)

Nürtingen (ES): Betrunkenen Randalierer in Gewahrsam genommen

Ein 24-Jähriger musste am Dienstagabend, gegen 18.30 Uhr, in der Jägerstraße in Nürtingen in Gewahrsam genommen werden, nachdem er auf der Straße und in angrenzenden Grundstücken randaliert und sich dabei selbst Verletzungen zugefügt hatte. Ein Passant alarmierte die Polizei und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der offenbar stark alkoholisierte 24-Jährige wurde im Anschluss zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. (ah)

Oberlenningen (ES): Brand auf Grüngutplatz (Zeugenaufruf)

Zu einem Brand auf dem Grüngutplatz am Ortsrand von Oberlenningen im Hirschtalweg sind Feuerwehr und Polizei in der Nacht zum Mittwoch, gegen 2.15 Uhr, ausgerückt. Dort war aus noch unbekannter Ursache ein größerer Haufen Grüngut in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte dem auf das Grüngut selbst begrenzten Brand mit rund 60 Einsatzkräften der Abteilungen Lenningen, Schopfloch und Esslingen zu Leibe. Gegen sieben Uhr war deren Einsatz beendet. Der Polizeiposten Lenningen-Oberlenningen hat die Ermittlungen aufgenommen, wobei eine Brandlegung nicht ausgeschlossen wird. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07026/600190 zu melden. (ak)

Tübingen (TÜ): Betrunken auf Fahrrad und E-Scooter unterwegs

Zwei erheblich alkoholisierte Verkehrsteilnehmer hat die Polizei in der Nacht zum Mittwoch in der Wilhelmstraße aus dem Verkehr gezogen. Die beiden Männer, die mit E-Scooter und Fahrrad gemeinsam unterwegs waren, waren gegen 2.45 Uhr aufgrund ihrer Fahrweise einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen und kontrolliert worden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 32-jährigen Fahrer des E-Scooters einen vorläufigen Wert von rund 1,8 Promille, der 29-jährige Radfahrer war mit über zwei Promille ebenfalls deutlich alkoholisiert. Nach erfolgter Blutentnahme sehen nun beide Männer entsprechenden Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen. (ak)

Tübingen (TÜ): Brand in Garage

Ein technischer Defekt könnte ersten Ermittlungen zufolge die Ursache für einen schadensträchtigen Brand zweier Oldtimer am Dienstagabend in einer Garage in der Wilhelmstraße gewesen sein. Gegen 22.15 Uhr waren Polizei und Feuerwehr alarmiert worden, nachdem aus der verschlossenen Garage eine starke Rauchentwicklung festgestellt worden war. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 35 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte die Flammen löschen und so ein Übergreifen auf ein angrenzendes Gebäude verhindern. Wie sich herausstellte, waren in der Garage zwei Oldtimerfahrzeuge mittels einer Hebebühne übereinander abgestellt, von denen zunächst der untere Wagen in Brand geriet. Nachfolgend griffen die Flammen auf den oberen Oldtimer über und setzten ihn in Brand. Der Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 75.000 Euro summieren. Da das Ausmaß des Brandes zunächst unklar war, war auch der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und fünf Sanitätern im Einsatz. Verletzt wurde aber niemand. (cw)

Mössingen (TÜ): Von Fahrbahn abgekommen

Sachschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro hat ein 55 Jahre alter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Talheim verursacht. Der Mann war gegen 15.30 Uhr mit seinem Peugeot Boxer auf der Steinlachstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Dabei wich er eigenen Angaben zufolge einer die Fahrbahn querenden Katze nach rechts aus. Der Peugeot streifte in der Folge mit der Seite an einem parkenden Subaru entlang. Anschließend wurde der Boxer nach links abgewiesen und prallte in den Eingangsbereich einer Metzgerei. Dort wurden neben der Eingangstür auch eine Überdachung und ein Automat beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Peugeot musste von Abschleppunternehmen geborgen werden. (rn)

Burladingen (ZAK): Brand in Hausen im Killertal

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Mittwochmorgen, kurz nach sechs Uhr, zu einem Gebäudebrand in die Ebinger Straße ausgerückt. Den ersten Ermittlungen zufolge war dort aus noch unbekannter Ursache in einem Schuppen ein Feuer ausgebrochen, das insbesondere auf das Dach des angrenzenden Einfamilienhauses übergriffen hatte. Die Feuerwehr, die mit über 70 Einsatzkräften angerückt war, begann unverzüglich mit den Löscharbeiten, die sich bis in den Vormittag zogen. Hierfür musste von einem Mitarbeiter eines Energieversorgers der Strom abgestellt werden. Ein Hausbewohner wurde vom Rettungsdienst, der mit 16 Personen vor Ort war, untersucht. Er war unverletzt geblieben. Bis zum Abschluss der Löscharbeiten gegen zehn Uhr mussten die Ebinger Straße voll gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. Die Bewohner des nicht mehr bewohnbaren Hauses wurden durch die Stadt anderweitig untergebracht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei derzeit auf rund 200.000 Euro. Der Polizeiposten Burladingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (rn)

Burladingen (ZAK): Lkw in Brand geraten

Zum Brand eines Lkw sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstagvormittag auf die K7160 ausgerückt. Ein 67-Jähriger war gegen 11.30 Uhr mit seinem mit Zementsäcken beladenen Lkw-Zug auf der Kreisstraße von Gauselfingen in Richtung Mägerkingen unterwegs. Kurz vor der Haarnadelkurve bemerkte er ein auffälliges Geräusch aus dem Motorraum und hielt an. Als er aus dem Fahrzeug ausgestiegen war, entdeckte er die Flammen, die auf den gesamten Lkw übergriffen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Auch der Rettungsdienst war vorsorglich angerückt. Verletzt wurde niemand. Jedoch war der geladene Zement so heiß geworden, dass das Fahrzeug zu einem nahegelegenen Betonwerk geschleppt und der Zement in feuerfeste Container umgeladen werden musste. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung wurde die Fahrbahn der K7160 in Mitleidenschaft gezogen. Diese musste von der Straßenmeisterei bis auf Weiteres gesperrt werden. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell