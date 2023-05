Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Wildunfall; Verkehrsbehinderung nach Motorbrand

Reutlingen (ots)

Weitere Einbrüche in der Innenstadt

Am Dienstagvormittag sind der Polizei weitere Einbrüche in der Innenstadt von Reutlingen gemeldet worden. Zwischen Samstag und Dienstag, 6.30 Uhr, beschädigte ein Unbekannter die Fensterscheibe eines Ladens in der Bollwerkstraße und gelangte darüber ins Innere. Dort suchte er nach Stehlenswertem und entkam mit etwas Münzgeld ungesehen.

Am Dienstagmorgen, zwischen 2.20 Uhr und 7.30 Uhr, wurde jeweils gewaltsam über ein Fenster in einen Friseursalon und ein Café in der Bahnhofstraße eingebrochen. Aus dem Inneren stahl der Einbrecher Bargeld und zwei Friseur-Scheren bzw. versuchte die Spielautomaten im Café aufzubrechen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Spezialisten der Kriminalpolizei kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (rn)

Münsingen (RT): In Sanitätsgeschäft eingebrochen

Über ein aufgehebeltes Toilettenfenster ist über Pfingsten in ein Sanitätsgeschäft in der Münsinger Hauptstraße eingebrochen worden. In der Zeit von Samstag, 12.30 Uhr, bis Dienstag, neun Uhr, stiegen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ins Innere des Geschäfts. Beim Durchwühlen der Schränke und Schubladen fiel ihnen etwas Bargeld und ein Sparschwein mit Trinkgeld in die Hände. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Tübingen (TÜ): Reh ausgewichen

Nur noch Schrottwert dürfte der Ford eines 19-Jährigen nach einem Verkehrsunfall am Montagabend auf dem Bläsikelterweg haben. Der Fahranfänger war gegen 22.30 Uhr mit seinem Ford Fiesta auf dem Bläsikelterweg von Kusterdingen-Wankheim herkommend in Richtung B27 unterwegs. Etwa 200 Meter vor der Abzweigung zum Obstgut querte plötzlich vermutlich ein Reh die Fahrbahn. Beim Versuch dem Wildtier auszuweichen, verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf rutschte der Fiesta ein Gefälle hinab, kollidierte mit mehreren Sträuchern und kleineren Bäumen, bevor der Wagen gegen einen Baumstumpf knallte und stehenblieb. Der Fahrer sowie seine beiden Mitfahrer im Alter von 14 und 16 Jahren waren angegurtet und blieben unverletzt. Der Fiesta, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzten 4.000 Euro entstanden war, musste nachfolgend von einem Kran aus dem Gelände gehoben und abgeschleppt werden. (cw)

Tübingen (TÜ): Müllfahrzeug in Brand geraten

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen hat ein technischer Defekt und der nachfolgende Brand eines Mülllasters am Dienstag auf der B28 zwischen Reutlingen und Tübingen geführt. Gegen 9.15 Uhr war das mit drei Personen besetzte Müllfahrzeug auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs, als die Besatzung kurz nach der Einmündung Kusterdingen einen großen Knall hörte und Rauch aus dem Motor aufstieg. Unmittelbar darauf traten Flammen aus dem Motorraum aus. Alle Insassen konnten den Lkw schnell genug verlassen, so dass niemand verletzt wurde. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, löschte den Brand. Allerdings war die Bundesstraße großflächig mit ausgelaufenem Öl und Betriebsstoffen verschmutzt, sodass ein Spezialfahrzeug zur Reinigung eingesetzt werden musste. Hierzu musste die B28 zunächst voll und nachfolgend bis in die Nachmittagsstunden halbseitig gesperrt werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. (cw)

Jungingen (ZAK): Einbruch in Apotheke

Eine Apotheke in der Junginger Killertalstraße ist über Pfingsten von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit von Samstag, 13 Uhr, bis Dienstag, 6.30 Uhr, verschaffte sich der Unbekannte über ein auf der Gebäuderückseite liegendes Fenster Zutritt zum Inneren des Geschäfts. Im Anschluss durchwühlte der Einbrecher das Mobiliar. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell