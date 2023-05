Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Einbrüche; Widerstand geleistet

Reutlingen (ots)

Eningen unter Achalm (RT): Von Unfallstelle geflüchtet

In der Nacht zum Montag hat sich in der Arbachtalstraße ein Verkehrsunfall ereignet, in dessen Verlauf ein Beteiligter zunächst von der Unfallstelle flüchtete. Ein Rollerfahrer fuhr gegen 23 Uhr den Verbindungsweg zwischen der Friedrichstraße und Arbachtalstraße bergab. An der Einmündung, wollte er nach links in die Arbachtalstraße einbiegen, übersah dabei jedoch eine aus Richtung Biogasanlage kommende bevorrechtigte 33-jährige VW-Lenkerin, woraufhin es zur Kollision kam. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt, flüchtete jedoch direkt mit seinem Kleinkraftrad von der Unfallstelle. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unfallverursacher verlief negativ. Lediglich der stark beschädigte Roller konnte in der Nähe aufgefunden werden. Gegen 01.45 Uhr erschien ein 17-Jähriger in Begleitung seiner Mutter auf dem Polizeirevier in Reutlingen und gab an, dass er an einem Verkehrsunfall in Eningen beteiligt gewesen sei. Der Unfallverursacher ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, zudem besteht kein aktueller Versicherungsschutz für den Roller. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 15.500 Euro.

Reichenbach an der Fils (ES): Brand auf Balkon

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Sonntagnachmittag gegen 15.10 Uhr in die Stuttgarter Straße ausgerückt. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten diverse auf dem Balkon des Mehrfamilienhauses gelagerte Gegenstände in Brand. Die verständigte Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen, sodass ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert werden konnte. Die anwesenden Bewohner verließen selbständig und unverletzt das Gebäude. Zur Klärung der genauen Brandursache hat das Polizeirevier Esslingen die Ermittlungen aufgenommen. Vorläufigen Schätzungen zufolge dürfte sich der Schaden auf circa 60.000 Euro belaufen. Während der Löscharbeiten war die Stuttgarter Straße für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.

Esslingen am Neckar (ES): Randalierer leistet Widerstand

Gleich mehreren Anzeigen sieht ein 50-Jähriger entgegen, nachdem er am Samstagmorgen am Bahnhofsvorplatz randaliert hat. Der Mann soll gegen 8 Uhr Pflanzen aus Blumenkübeln gerissen haben. Als die zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten auf den deutlich alkoholisierten Tatverdächtigen trafen, ging dieser in aggressiver Weise auf die Beamten zu, worauf er zu Boden gebracht und ihm Handschließen angelegt werden mussten. Im weiteren Verlauf der Maßnahmen beleidigte der 50-jährige deutsche Staatsangehörige die Einsatzkräfte mit nicht zitierfähigen Ausdrücken und versuchte sowohl die Beamten, als auch gegen das Dienstfahrzeug zu treten. Der entstandene Sachschaden am Bahnhofsvorplatz kann derzeit noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand.

Neckartailfingen (ES): Folgenschwere Trunkenheitsfahrt

Hoher Sachschaden und eine Strafanzeige sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagmorgen in der Tübinger Straße ereignet hat. Zeugen teilten gegen 05.15 Uhr über Notruf mit, dass eine Frau mit ihrem VW Golf an der Kreuzung Tübinger Straße / Reutlinger Straße gegen einen Ampelmast gefahren sei und anschließend flüchtete. Das Fahrzeug konnte wenige Meter entfernt von der Unfallstelle parkend mit entsprechenden Beschädigungen festgestellt werden. Eine 34-jährige Frau, welche auf die von den Zeugen abgegebene Personenbeschreibung zutraf kehrte wenig später an die Unfallstelle zurück und gab sich als Fahrerin zu erkennen. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass die Golf-Fahrerin unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille, weshalb bei ihr eine Blutentnahme angeordnet wurde. Den Führerschein musste die 34-Jährige an Ort und Stelle abgeben. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Insgesamt entstand durch den Unfall Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

Dußlingen (TÜ): Brand einer Gartenhütte

Feuerwehr und Polizei am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr zu einem Brand zwischen dem Gewann Fehrlensweiler und Golfclub Schloss Kressbach ausgerückt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entzündete ein unbekannter Täter eine Hütte, in der sich zwei Anhänger, ein Rasenmäher und ein Fahrrad befanden. Auch die sofort eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort war verhinderten das komplette Abbrennen des Schuppens nicht. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 10.000 Euro. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ofterdingen (TÜ): Unfall mit verletztem Motorradfahrer (Zeugenaufruf)

Am Sonntagabend ist es auf der Landstraße zwischen Ofterdingen und Dettingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Kurz vor 20 Uhr befuhr ein 19-jähriger Motorradfahrer die L385 in Fahrtrichtung Dettingen. Unmittelbar vor einer unübersichtlichen Rechtskurve setzte der Kradfahrer zum Überholen eines vor ihm fahrenden Pkw an. Im Auslauf der Kurve kam ein 23-Jähriger mit seinem Opel Corsa entgegen und kollidierte mit dem Krad. Der 19-Jährige wurde infolge des Zusammenstoßes von seinem Gefährt abgeworfen und schlug auf dem Boden auf. Dabei wurde er schwerstverletzt und nach rettungsdienstlicher Erstversorgung in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 10.000 Euro. Beide mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Auch die Straßenmeisterei war aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe im Einsatz. Die Verkehrspolizei aus Tübingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang, insbesondere zu dem bislang unbekannten überholten Pkw-Fahrer aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07072/972-8660 zu melden.

Schömberg (ZAK): In Gaststätte eingebrochen

Ein Unbekannter hat sich in der Nacht zum Montag gewaltsam Zugang zu einer Gaststätte in der Kirchgasse verschafft. Gegen drei Uhr wurde ein Anwohner durch Geräusche der Alarmanlage auf die Tat aufmerksam und verständigte den Pächter des gastronomischen Betriebes. Dieser verständigte schließlich die Polizei. Offenbar hatte sich der Täter mit Gewalt Zugang zu den Gasträumen verschafft und zwei Spielautomaten angegangen. Im Anschluss gelang ihm mit samt Inhalt unerkannt die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief ergebnislos. Wie hoch der durch den Einbruch entstandene Schaden ist, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch das Polizeirevier Balingen.

Haigerloch (ZAK): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus im Lechleitnerweg ist im Zeitraum zwischen Samstag 10 Uhr und Sonntag 20 Uhr eingebrochen worden. Durch Aufhebeln der Terrassentüre verschaffte sich der Einbrecher Zutritt zum Gebäude und durchwühlte Schränke und Schubladen. Hierbei erbeutete der Unbekannte Schmuck. An der Eingangstüre entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Mit Unterstützung von Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Hechingen die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell