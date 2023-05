Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Glasflasche in Gesicht geschlagen

Zeugensuche

Heinsberg (ots)

Am Samstagmorgen (13. Mai) kam es auf der Hochstraße in einer Bar gegen 05.20 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Männern, der zunächst verbal geführt wurde. Im Verlauf des Streits versuchte dann einer der Männer, seinen Kontrahenten eine Treppe herunter zu stoßen. Dieser konnte sich jedoch festhalten und schlug dem anderen daraufhin mit einer Glasflasche ins Gesicht. Im Anschluss verließ er die Bar in unbekannte Richtung. Der Unbekannte war etwa 175 Zentimeter groß und hatte schwarze Haare. Er hatte einen Bart und trug einen grauen Pullover. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, einen Hinweis über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell