Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: PKW beschädigt Schranke an Baumarkt

Zeuge gesucht

Erkelenz (ots)

Ein Kunde eines Baumarkts an der Aachener Straße beobachtete am 13. Mai (Samstag) gegen 12.40 Uhr, wie ein PKW im Auffahrtsbereich vom Baumarkt zur Carl-Benz-Straße eine Schranke beschädigte und sich danach von der Unfallstelle entfernte. Seine Beobachtungen und das abgelesene Kennzeichen gab er an einen Mitarbeiter des Baumarkts weiter. Danach entfernte sich der Zeuge ohne seine Erreichbarkeit zu hinterlassen. Der Mann wird nun von der Polizei gesucht und gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Auch weitere Zeugen des Unfalls sollen sich bei der Polizei melden. Alternativ können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben, ober über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell