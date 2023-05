Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nummer 132 vom 13.05.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Gangelt-Birgden - Versuchter Einbruch

Am Freitag, 12.05.2023, 01.15 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Tür eines rückwärtigen Abstellraumes eines Reihenhauses auf der Straße Im Hönzel aufzuhebeln. An diesen Raum gelangt man über den Garten, der mit einem zwei Meter hohen Zaun umfriedet ist. Die Hauseigentümer wurden zur Tatzeit von einem metallischen Geräusch geweckt und öffneten das Schlafzimmerfenster. Hierdurch wurden die Täter bei der Tatbegehung überrascht und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung, indem sie über den Zaun kletterten. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Erkelenz-Gerderath - Einbruch in Einfamilienhaus

Im Tatzeitraum Freitag, 12.05.2023, 07.40 Uhr bis 16.40 Uhr, gelangten unbekannte Tatverdächtige über den frei zugänglichen Garten zum rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses auf dem Birker Weg. Hier traten die Täter eine Kellertür ein, wodurch sie sich Zutritt zum Haus verschafften konnten. Die Räume des Hauses wurden vollständig durchsucht. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten noch keine abschließenden Angaben zur erlangten Beute gemacht werden. Hinweise auf mögliche Täter liegen bislang nicht vor, die Kriminalpolizei ermittelt.

Hückelhoven-Ratheim - Wohnungseinbruch

Zwischen Mittwoch, 10.05.2023, 11.00 Uhr und Freitag, 12.05.2023, 19.00 Uhr, hebelten unbekannte Tatverdächtige die Wohnungstür der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Krickelberg auf. Die Täter gelangten auf diesem Weg in die Wohnung und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob Gegenstände entwendet wurden, konnte noch nicht abschließend mitgeteilt werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Wegberg-Beeck - Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Im Zeitraum von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr am Freitag, 12.05.2023, parkte der Geschädigte seinen verschlossenen Kastenwagen auf einem öffentlichen Parkplatz auf dem Tannenweg. Zunächst unbemerkt setzte der Fahrzeugführer seinen Weg mit dem Handwerkerfahrzeug fort, bis er beim nächsten Kunden bemerkte, dass aus dem Laderaum diverse Werkzeuge sowie ein Tablet entwendet worden waren. Wie das Fahrzeug geöffnet wurde, konnte bislang nicht festgestellt werden, da keine sichtbaren Spuren festgestellt werden konnten. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell