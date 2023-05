POL-HS: Skaterhelm aus Paket vor Haustür entwendet

Heinsberg-Schleiden (ots) - Donnerstagmittag (11. Mai) klingelte es gegen 13 Uhr am Haus einer Frau in der Ortschaft Schleiden. Ein bislang unbekannter Mann gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus und machte Angaben über angeblich anstehende Arbeiten an Wasserrohren in der Ortslage. Er wurde in das Haus gelassen, wo er sich angeblich einen Überblick verschaffen ...

