Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kind bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Hückelhoven (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Melanchtonstraße wurde am Donnerstag (11. Mai) eine 9-jährige schwer verletzt. Das Kind fuhr gegen 13.55 Uhr mit dem Fahrrad in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf dem Gehweg der Parkhofstraße aus Richtung Rathaus kommend in Fahrtrichtung Schalom Park. In Höhe der Melanchtonstraße wollte die Schülerin dann die Straße überqueren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 33 Jahre alter Hückelhovener mit seinem PKW auf der Melanchtonstraße aus Richtung Dr.-Ruben-Straße kommend und beabsichtigte, nach rechts auf die Parkhofstraße abzubiegen. Das Mädchen prallte mit ihrem Rad gegen die Beifahrerseite des PKW und stürzte. Hierbei zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

