Waldfeucht (ots) - Am Donnerstag, 11. Mai, sprengten bislang unbekannte Täter gegen 3.45 Uhr den Geldautomaten im Vorraum der Filiale einer Bank an der Brabanter Straße. Zeugen hörten mehrere Detonationen und beobachteten drei bis vier Personen, die mit einem Pkw in Richtung Niederlande flüchteten. Die Polizei sicherte die Spuren am Tatort und nahm die Ermittlungen auf. Ob die Täter Geld erbeutet haben, wird noch ...

