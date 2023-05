Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sprengung eines Geldautomaten

Waldfeucht (ots)

Am Donnerstag, 11. Mai, sprengten bislang unbekannte Täter gegen 3.45 Uhr den Geldautomaten im Vorraum der Filiale einer Bank an der Brabanter Straße. Zeugen hörten mehrere Detonationen und beobachteten drei bis vier Personen, die mit einem Pkw in Richtung Niederlande flüchteten. Die Polizei sicherte die Spuren am Tatort und nahm die Ermittlungen auf. Ob die Täter Geld erbeutet haben, wird noch ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können auf dieTäter oder das Fluchtfahrzeug, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben außerdem die Möglichkeit, einen Hinweis über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

