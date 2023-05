Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl und versuchter Diebstahl von Sprinterfahrzeug

Hückelhoven (ots)

Am Montagabend (08. Mai) stahlen Unbekannte gegen 23.35 Uhr einen weißen Mercedes Sprinter, der im Ahrweg abgestellt war. Am Fahrzeug waren zur Tatzeit Mönchengladbacher Kennzeichen (MG-) angebracht. Die Tat konnte mittels Videoüberwachung aufgezeichnet werden. Am selben Abend versuchten unbekannte Personen zwischen 17 Uhr und Mitternacht auf der Loerbrockstraße ebenfalls einen Mercedes Sprinter zu entwenden. Sie schafften es, in die Fahrerkabine einzudringen und das Zündschloss auszubauen. Letztlich nahmen sie das Fahrzeug jedoch nicht mit. Ob dieselben Täter für beide Taten in Frage kommen, klärt nun die Kriminalpolizei, die bereits erste Ermittlungen aufgenommen hat.

