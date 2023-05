Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 129 - Nachtrag - vom 10.05.2023

Kreis heinsberg (ots)

Weberg-Rödgen - Kind aus Obergeschoss gestürzt -

Am Mittwoch, 10. Mai, wurde die Polizei gegen 20.50 Uhr zur Rödgener Straße in Wegberg gerufen, weil ein 4-jähriger Junge aus dem 2. Obergeschoss eines Hauses gestürzt war. Das Kind zog sich bei dem Sturz schwerste Verletzungen zu und wurde nach notärztlicher Versorgung mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen besteht Lebensgefahr. Die Mutter des Kindes war am Unfallort und wurden durch einen Notfallseelsorger betreut. Die Polizei nahm die Ermittlungen dazu auf, wie es zu dem Sturz kommen konnte. Diese dauern zurzeit noch an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell