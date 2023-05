Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Wegberg-Rath-Anhoven (ots)

Am Mittwochvormittag (10. Mai) ereignete sich gegen 11.30 Uhr auf der Gladbacher Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurde, eine davon schwer. Zur Unfallzeit fuhr ein 42 Jahre alter Mann aus Mönchengladbach mit seinem Kastenwagen auf der B 57 aus Richtung Erkelenz kommend in Fahrtrichtung Mönchengladbach. Eine 53-jährige Frau, die ebenfalls aus Mönchengladbach stammte, kam ihm mit ihrem PKW VW entgegen. Aus Gründen, die nun das Verkehrskommissariat Heinsberg ermitteln muss, geriet der Mann mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Wagen der Frau zusammen. Durch den Aufprall zogen sich beide Unfallbeteiligte Verletzungen zu. Die Frau musste auf Grund der Schwere ihrer Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Gladbacher Straße wurde kurzfristig gesperrt, damit die Feuerwehr die ausgelaufenen Betriebsstoffe abstreuen konnte. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben die mit dem Unfallgeschehen in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

