POL-HS: Diebstahl eines Leichtkraftrades

Hückelhoven (ots) - Mitarbeiter des Ordnungsdienstes stellten am 11. Mai (Donnerstag) gegen 22.50 Uhr auf dem Gelände eines Discount Marktes an der Straße Schibsler Weg Feuerschein fest. Sie bemerkten, dass ein Busch offenbar in Flammen stand und konnten das Feuer löschen. In unmittelbarer Nähe bemerkten sie einen 18-jährigen Hückelhovener und stellten seine Personalien fest. Ob er den Brand verursacht hat, wird nun ermittelt. Eine Anzeige wurde erstatttet. ...

