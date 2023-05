Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Betrug durch angeblichen Wasserwerker

Zeugensuche

Heinsberg-Schleiden (ots)

Donnerstagmittag (11. Mai) klingelte es gegen 13 Uhr am Haus einer Frau in der Ortschaft Schleiden. Ein bislang unbekannter Mann gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus und machte Angaben über angeblich anstehende Arbeiten an Wasserrohren in der Ortslage. Er wurde in das Haus gelassen, wo er sich angeblich einen Überblick verschaffen wollte, da die Anwohner an den Kosten beteiligt werden müssten. Als er dann von der Anwohnerin 200 Euro für die anstehenden Arbeiten verlangte und diese die Zahlung verweigerte, verließ er das Haus in unbekannte Richtung. Der Mann war etwa 40 bis 50 Jahre alt, zirka 180 bis 190 Zentimeter groß und schlank. Er war Brillenträger und hatte kurze braune Haare. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zum in Rede stehenden Zeitraum verdächtige Beobachtungen in der Ortschaft Schleiden gemacht haben. Sie werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat in Hückelhoven zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Alternativ können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben, ober über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell