POL-PB: Mehrere Pkw in der Delbrücker Innenstadt aufgebrochen

Delbrück (ots)

(vh) In der Nacht von Freitag auf Samstag sind in der Delbrücker Innenstadt mehrere Pkw aufgebrochen worden. Die Tatorte befinden sich in der Danziger Straße, Dahlienstraße, Lohmannstraße, Stettiner Straße und Südstraße (2x). Bei den Pkw wurden die Seitenscheiben eingeschlagen. Entwendet wurden überwiegend Geldbörsen, die im Auto zurückgelassen worden sind. Die jeweiligen Geschädigten bemerkten die Taten erst am frühen Samstagmorgen.

Die Polizei Paderborn rät erneut dringend dazu, Wertsachen und Bargeld aus dem Auto zu nehmen und das Lenkradschloss einrasten zu lassen. Dazu sollten Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach und Tankdeckel verschlossen sein. Das Handschuhfach sollte hingegen offen stehen, um Tätern zu signalisieren, dass auch dort keine Wertsachen verstaut sind. Sichtbare Wertgegenstände im Fahrzeug sind eine Einladung für Diebe. Generell gilt: Das Auto ist kein Tresor!!

Wer verdächtige Personen gesehen hat, meldet sich bitte über die 05251 306-0 bei der Polizei.

