Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus - Kaugummiautomat beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Freiensteinau. In ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Sonnenhügel" brachen Unbekannte ein. Durch Aufhebeln einer Terrassentür gelangten die Einbrecher in den Wohnraum. Anschließend entwendeten sie mehrere Schmuckstücke sowie alkoholische Getränke im Gesamtwert von rund 2.000 Euro und flüchteten unerkannt. Der Einbruch, bei dem Sachschaden von circa 830 Euro entstand, wurde am Freitagabend (27.01.), gegen 19.25 Uhr, festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist aktuell nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kaugummiautomat beschädigt

Gemünden. Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Samstag (28.01.) einen Kaugummiautomaten in der Ruppertenröder Straße in Elpenrod. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen versuchten die Täter den Süßigkeitenautomaten aus der Verankerung zu reißen. Dies misslang jedoch, sodass lediglich Sachschaden von circa 100 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell