Polizei Paderborn

POL-PB: Fahrerflucht nach Auffahrunfall

Paderborn (ots)

(mb) Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall auf der Riemekestraße Höhe Heinz-Nixdorf-Ring einen blauen Passat und Unfallzeugen der Fahrerflucht.

Am Mittwoch, 22.03.2023, fuhr eine 38-jährige Audi-Fahrerin gegen 20.20 Uhr auf der Riemekestraße stadtauswärts. Am Heinz-Nixdorf-Ring wollte sie nach links in Richtung Frankfurter Weg abbiegen. An der Kreuzung musste sie zunächst halten. Dabei prallte ein nachfolgendes Auto auf das Heck des Audis. Der Fahrer oder Fahrerin des Fahrzeugs fuhr dann rechts am Audi vorbei und gab Gas. Der blaue Passat mit PB-Kennzeichen flüchtete über den Heinz-Nixdorf-Ring in Richtung Dubelohstraße.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Passat sowie dessen Insassen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell