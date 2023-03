Polizei Paderborn

POL-PB: Ermittlungen nach Laubeneinbrüchen abgeschlossen - Zwei Tatverdächtige (20/21) dingfest

Paderborn (ots)

(mb) Zwei junge Männer im Alter von 20 und 21 Jahren stehen im dringenden Verdacht, Anfang dieses Jahres über 100 Einbrüche in Gartenlauben in Paderborner Kleingartenanlagen verübt zu haben. Ein Tatverdächtiger (20) konnte schon am 1. Februar 2023 "auf frischer Tat" vorläufig festgenommen werden (Polizeibericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5431522). Seinem Komplizen gelang seinerzeit die Flucht. Nach intensiven Ermittlungen ist jetzt auch dieser 21-jährige Paderborner dingfest.

Im Januar begingen zunächst unbekannte Täter serienweise Einbrüche in Lauben innerhalb von fünf Kleingartenanlagen im Stadtgebiet. Sie entwendeten vorwiegend Elektrogeräte und Werkzeuge. Die Polizei sicherte an den Tatorten zahlreiche Spuren, die im Zuge der Ermittlungen von großer Bedeutung wurden. Nach einer erneuten Serie und Zeugenhinweisen gelang die Festnahme des ersten Tatverdächtigen. Sein Komplize konnte flüchten und tauchte unter.

In den Vernehmungen des 20-Jährigen schwieg dieser beharrlich, wenn es um seinen Komplizen ging. Bei den Recherchen fiel der Kripo ein 21-jähriger bereits mehrfach in Erscheinung getretener Mann auf, der in unmittelbarer Nachbarschaft des ersten Tatverdächtigen wohnt. Durch Zeugenvernehmungen, Auswertung von Videomaterial und anhand der an den Tatorten gesicherten Spuren sowie sichergestelltes Diebesgut, kann sowohl dem 20-Jährigen als auch dem 21-Jährigen die Tatbeteiligung nachgewiesen werden. Unter den Beweismitteln befindet sich ein Bolzenschneider, mit dem die Schlösser der Lauben geknackt wurden.

Bei den Durchsuchungen fanden die Ermittler Diebesgut aus Keller- und Tiefgarageneinbrüchen, eine Golfausrüstung sowie zwei E-Bikes, sodass mindestens drei weitere Taten außerhalb der Einbruchserie in Gartenlauben geklärt sind.

Die Ermittlungsergebnisse werden jetzt der Staatsanwaltschaft Paderborn übermittelt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell