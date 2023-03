POL-PB: (Korrigierte Meldung) Verkehrsunfall an Bushaltestelle - Kind kollidiert mit E-Scooter

Paderborn (ots) - (mb) Mit einem Elektrofahrrad ist ein 88-jähriger Mann am Mittwoch mit einem anderen Radler auf dem Rad- und Fußweg Am Springbach kollidiert und dabei schwere Verletzungen erlitten. Auch der andere Radler (54) zog sich Verletzungen zu. Gegen 11.20 Uhr fuhr ein 54-jähriger Mann mit seinem Fahrrad samt Fahrradanhänger, in dem sein Hund saß, auf dem Weg Am Springbach vom Kaukenberg in Richtung ...

