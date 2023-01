Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (132) Stark alkoholisierter Pkw-Fahrer fährt in Gartenzaun und beschädigt geparkte Fahrzeuge

Nürnberg (ots)

In der Nacht von Samstag (28.01.2023) auf Sonntag (29.01.2023) fuhr ein Pkw-Fahrer in Worzeldorf zunächst in geparkte Fahrzeuge und durchbrach anschließend einen Gartenzaun. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.

Der 21-Jährige fuhr gegen 02:30 Uhr "An der Radrunde" entlang in Richtung Gaulenhofen. Auf seinem Weg touchierte er zunächst ein Verkehrszeichen und prallte dann in einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Dieser wurde durch den Anstoß auf ein weiteres Fahrzeug aufgeschoben.

Unbeirrt setzte der 21-Jährige seine Fahrt fort um wenig später den Gartenzaun des gegenüberliegenden Grundstücks zu durchbrechen. Verletzt wurde niemand.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,5 Promille. Zudem gab der Fahrer an, am Nachmittag Marihuana konsumiert zu haben.

In der Dienststelle führte ein Arzt eine Blutentnahme durch, den Führerschein sowie den Pkw des 21-Jährigen stellten die Beamten sicher.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Verkehr ein.

Erstellt durch: Janine Mendel

