Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 15-Jährige weicht aus und stürzt mit Kleinkraftrad

Zeugensuche

Geilenkirchen (ots)

Am Freitag (12. Mai) fuhr eine 15-Jährige gegen 09.10 Uhr mit ihrem Kleinkraftrad auf der Herzog-Wilhelm-Straße aus Richtung Am Mausberg kommend in Fahrtrichtung Konrad-Adenauer-Straße. Als die Jugendliche in Höhe eines Non-Food Discounters den dazugehörigen Parkplatz passieren wollte, fuhr ein weißer PKW vom besagten Parkplatz nach links auf die Konrad-Adenauer-Straße in Fahrtrichtung Am Mausberg. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die Geilenkirchenerin stark ab und kam dabei zu Fall. Hierdurch erlitt sie Verletzungen. Der PKW entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Alternativ können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben, ober über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell