POL-RT: 27-Jähriger nach Tötungsdelikt in Untersuchungshaft Nürtingen (ES)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Ergänzung zur Pressemitteilung vom 28.05.2023/11.13 Uhr

Der 27-Jährige, der - wie bereits berichtet - im Verdacht steht, am Samstag (27. Mai 2023) seinen 24-jährigen Bruder in der gemeinsamen Wohnung getötet zu haben, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Sonntagnachmittag beim Amtsgericht Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft an. (ak)

