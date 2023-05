Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Betrüger auf frischer Tat festgenommen (Kreis Esslingen

Stuttgart)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Kreis Esslingen / Stuttgart:

Ein mutmaßliches Mitglied einer Telefonbetrügerbande ist am Freitagnachmittag (26.05.23) im Rahmen einer fingierten Geldübergabe in Stuttgart von der Polizei auf frischer Tat festgenommen worden. Der 45 Jahre alte Tatverdächtige befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Eine 49 Jahre alte Frau aus einer Esslinger Kreisgemeinde hatte im Laufe des Freitags mehrere Anrufe von Kriminellen erhalten. Diese hatten sich am Telefon unter anderem als Polizeibeamte ausgegeben und behaupteten, eine Angehörige habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Nur eine Kaution in fünfstelliger Höhe könne eine zu erwartende Haftstrafe abwenden. Die Betrüger setzten die Frau derart unter Druck, dass diese schließlich zur Bank ging, um den geforderten Geldbetrag abzuheben. Ein Angehöriger, dem sich die 49-Jährige in der Zwischenzeit anvertraut hatte, schöpfte allerdings Verdacht, worauf die Polizei verständigt wurde.

Das vermeintliche Opfer ging daraufhin zum Schein auf die weiteren Anweisungen der Täter ein und fuhr weisungsgemäß nach Stuttgart, wo sie das Geld am Freitagnachmittag auf einem Parkplatz in der Poststraße einem Abholer übergeben sollte. Als der 45 Jahre alte Tatverdächtige am Übergabeort erschien, wurde er von Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Reutlingen mit der Unterstützung von Beamten des Polizeipräsidiums Stuttgart vorläufig festgenommen.

Der polnische Staatsangehörige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Samstagmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Esslingen zu weiteren Komplizen und Hintermännern dauern an. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell