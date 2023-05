Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; Fußballspieler bestohlen; Geldautomat gesprengt; Brand; Kinder nicht angeschnallt; Jugendlichen beraubt

Reutlingen (ots)

In Fahrschule eingebrochen

Auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am späten Montagabend in den Schulungsraum einer Fahrschule in der Gartenstraße eingebrochen ist. Den bisherigen Ermittlungen zufolge dürfte sich der Einbrecher gegen 23 Uhr über die Eingangstüre gewaltsam Zutritt zu den Räumen verschafft haben. Bei seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf einen kleinen Bargeldbetrag mit dem er sich anschließend unerkannt aus dem Staub machte. Die sofort nach der Alarmierung eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Das Polizeipräsidium Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Eningen (RT): Motorradfahrer gestürzt

Mit seiner Honda ist ein 34-jähriger Motorradfahrer am Montagvormittag auf der Eninger Steige gestürzt. Der Mann war gegen 10.15 Uhr auf seiner Maschine auf der L380 von Eningen in Richtung St. Johann unterwegs, als er in einer Linkskurve zu nahe an den rechten Fahrbahnrand und auf den Grünstreifen geriet. Dort rutschte ihm das Motorrad weg, sodass der Fahrer auf die Fahrbahn stürzte. Ein Rettungswagen brachte den augenscheinlich leicht verletzten Biker ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an seinem Motorrad wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (cw)

Pfullingen (RT): Vorrang missachtet

Die Missachtung des Vorrangs des Gegenverkehrs ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend auf der Stuhlsteige ereignet hat. Ein 81-Jähriger war kurz nach 18 Uhr mit seinem Ford auf der L382 die Steige abwärts in Richtung Pfullingen unterwegs und wollte in der Haarnadelkurve nach links in den Auchtertweg abbiegen. Dabei übersah er einen 25-Jährigen, der mit seiner Honda gerade von unten kommend und in Schräglage die Kurve durchfuhr. Um eine Kollision mit dem abbiegenden Pkw zu verhindern machte der Motorradfahrer eine Vollbremsung. Dennoch kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der der Motorradfahrer so schwer verletzt wurde, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. An den Fahrzeugen dürfte jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der bei dem Ford auf etwa 1.000 Euro und beim Motorrad auf etwa 2.500 Euro geschätzt wird. Während das Auto fahrbereit blieb, musste das Motorrad abgeschleppt werden. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Unfallaufnahme musste die Stuhlsteige für etwa eine Stunde gesperrt werden. (cw)

Bad Urach (RT): Auf Pkw aufgefahren

Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von geschätzten 17.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagabend auf der Ulmer Straße. Ein 26-Jähriger war mit seinem Audi A6 gegen 19 Uhr auf der Ulmer Straße stadtauswärts unterwegs. Zwischen der Neuffener Straße und der Teckstraße fuhr er mit dem Wagen auf den verkehrsbedingt vor ihm zum Stillstand gekommenen Bentley eines 25-Jährigen auf. Dieser wurde durch den Zusammenstoß nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. (rn)

Hayingen (RT): Motorradfahrer und Sozia schwer verletzt

Ein 57 Jahre alter Motorradfahrer und seine 45 Jahre alte Sozia sind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der L249 nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt worden. Der 57-Jährige befuhr kurz nach 17 Uhr mit seiner Harley die Landesstraße von Rechtenstein in Richtung Oberwilzingen. Dabei platzte den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge kurz vor dem Ortseingang ein Reifen des Motorrads. Dieses geriet daraufhin ins Schlingern und kippte samt dem Biker und seiner Sozia zur Seite, ehe es im Grünstreifen zum Liegen kam. Der 57-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber, seine Mitfahrerin mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Harley, an der Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (rn)

Trochtelfingen (RT): Radfahrerin gestürzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen hat eine 52 Jahre alte Fahrradfahrerin bei einem Sturz am Montagnachmittag bei Mägerkingen erlitten. Die Frau war kurz vor 15 Uhr mit ihrem Pedelec auf einem Radweg parallel zur L385 unterwegs. Dabei streifte die 52-Jährige mit ihrem Rad einen Poller, woraufhin sie zu Boden stürzte. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 1.000 Euro beziffert. (rn)

Römerstein (RT): Fußballspieler bestohlen (Zeugenaufruf)

Mehrere Sportler sind am Montag während eines Fußballspiels auf der Sportanlage Zainingen um mehrere hundert Euro bestohlen worden. Zwischen 12.20 Uhr und 14.45 Uhr schlich ein noch unbekannter Dieb in die Umkleidekabinen der Gastmannschaft und der Schiedsrichter. Dort entwendete Bargeld und zwei Autoschlüssel. Aus den dazugehörigen, auf dem dortigen Parkplatz abgestellten Pkw entwendete der Täter ebenfalls Bargeld. Anschließend brachte er die Schlüssel offenbar zurück in die Umkleidekabine. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 07123/924-0 um Zeugenhinweise. (rn)

Esslingen (ES): Radfahrer schwer gestürzt

Schwere Verletzungen hat ein 34-Jähriger beim Sturz von seinem Fahrrad erlitten. Der Radler war gegen 17.50 Uhr bergabwärts auf der Strümpfelbacher Steige unterwegs, als er offenbar beim Überfahren einer Bodenwelle schwer stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (rn)

Esslingen (ES): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Dieselstraße in der Pliensauvorstadt ist über das Pfingstwochenende eingebrochen worden. In der Zeit von Freitag, 20 Uhr, bis Montag, 7.45 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter über mehrere aufgebrochene Türen ins Innere des Gebäudes. Ersten Erkenntnissen nach erbeuteten sie Laptops, Bargeld sowie mehrere Mobiltelefone. Das Polizeirevier Esslingen hat zusammen mit Kriminaltechnikern die Ermittlungen ausgenommen. (ms)

Filderstadt-Sielmingen (ES): Geldausgabeautomat gesprengt (Zeugenaufruf)

Den Geldausgabeautomaten einer Bank in der Sielminger Hauptstraße haben Unbekannte am frühen Dienstagmorgen gesprengt. Gegen 1.30 Uhr wurden Anwohner durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Zeugen sahen kurz darauf zwei Personen in Richtung Toräckerstraße wegrennen. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber gelang den Tätern die Flucht. Vor Ort konnten die Beamten den stark beschädigten Geldautomaten und den erheblich beschädigten Eingangsbereich der Bank vorfinden. Durch die Explosion hatten Teile des Automaten und des Vorraums zu brennen begonnen. Der Brand konnte aber durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Mehrere Bewohner einer Wohnung über der Bank wurden kurzzeitig evakuiert. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Ob die Täter an das Geld gelangt sind, ist aufgrund der Beschädigungen noch unklar. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 10.000 Euro belaufen. Von den beiden Tatverdächtigen soll einer mit einer blauen Jeans, weißen Turnschuhen und einem dunklen Kapuzenpulli bekleidet gewesen sein. Der Zweite wird als komplett dunkel bekleidet, mit schwarzen Schuhen und schwarzer oder dunkelblauer Kapuzenjacke, beschrieben. Zudem soll er einen dunklen Rucksack mit sich geführt haben. Im Zusammenhang mit der Tat werden auch Besitzer von Garagen, Scheunen oder sonstigen landwirtschaftlichen Gebäuden, die in den vergangenen Tagen Aufbrüche festgestellt haben, aufgefordert, diese der Polizei zu melden. Möglicherweise wurde dort vor der Tat fremde Fahrzeuge untergestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizeidirektion Esslingen unter der Telefonnummer 0711/399-0 entgegen. (cw)

Bodelshausen (TÜ): Radfahrerende kollidiert

Zwei Radfahrende sind am Montagnachmittag in der Bahnhofstraße zusammengestoßen. Eine 69 Jahre alte Radlerin befuhr gegen 14.45 Uhr den Radweg in der Bahnhofstraße von der Ortsmitte in Richtung B27. Im Bereich der Einmündung zur Blöhsteinstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden, ebenfalls 69 Jahre alten Radler. Beide stürzten in der Folge zu Boden und verletzten sich nach ersten Erkenntnissen leicht. Der Radfahrer musste zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. (rn)

Meßstetten (ZAK): Brand von Geländer

Zu einem Brand in die Neue Straße in Tieringen sind Feuerwehr und Polizei am Montagnachmittag, gegen 14 Uhr, ausgerückt. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge war auf einer dortigen Terrasse ein Sonnenschirm auf einen in Betrieb befindlichen Grill gekippt. Der Schirm fing daraufhin Feuer, das auf das Terrassengeländer übergriff. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde dabei niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. (rn)

Balingen (ZAK): Kinder nicht angeschnallt

Einen Pkw mit mehreren nicht angeschnallten Insassen musste die Polizei am Montagabend aus dem Verkehr ziehen. Einer Streife des Polizeireviers Balingen fiel kurz nach 18.30 Uhr ein Seat auf der B 27 in Fahrtrichtung Hechingen vor der Ausfahrt Bisingen-Süd auf, da sich auf der Rückbank mehrere Kinder frei bewegten. Als sie das Auto kurz darauf stoppten, stellten die Beamten auf der Rückbank insgesamt vier Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren sowie eine 26 Jahre alte Frau fest, die alle nicht angeschnallt waren. Gegen den Fahrer des Pkw und den Vater der Kinder, der sich auf dem Beifahrersitz befand, wurden entsprechende Anzeigen gefertigt und die Weiterfahrt untersagt. (ms)

Balingen (ZAK) Jugendlichen beraubt (Zeugenaufruf)

Nach Zeugen und Hinweisen zu einem Vorfall, der sich am Montagabend an der Haltestelle Bahnhof Süd in der Widerholdstraße ereignet hat, sucht das Kriminalkommissariat Balingen. Ein 14-Jähriger war dort gegen 20.50 Uhr unterwegs, als er in dem Wartehäuschen an der Haltestelle auf eine Gruppe von sechs oder sieben Jugendlichen traf. Aus der Gruppe heraus wurde er von einem der Jugendlichen nach einer Zigarette gefragt, die er auch aushändigte. Als er seine Schachtel wieder zurücksteckte, griff ihn dieser mit Tritten und Schlägen an, griff sich seine Basecap, warf sie hinter das Wartehäuschen und raubte ihm die restliche Schachtel Zigaretten aus seiner Tasche. Während das Opfer nach seiner Mütze suchte, soll ihm ein weiterer Jugendlicher aus der Gruppe seine Halskette abgerissen und gestohlen haben. Nachfolgend sollen die Räuber in den einfahrenden Zug gestiegen und in Richtung Balingen/Bisingen weggefahren sein. Das Kriminalkommissariat Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Täterhinweisen nach. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat Balingen, Telefon 07433/264-0 zu melden. (cw)

