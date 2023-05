Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auf Motorhaube aufgeladen und mitgeschleift

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Reichenbach/Fils (ES): Auf Motorhaube aufgeladen und mitgeschleift (Zeugenaufruf)

Unter anderem wegen des Verdachts des Totschlags ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen eine 34-Jährige nach einem Vorfall, der sich am späten Dienstagabend (30.05.2023) in Reichenbach an der Fils ereignet hat.

Gegen 22.50 Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem Verkehrsteilnehmer einen verletzten Mann auf der Fahrbahn der L1192 am Ortseingang von Reichenbach, aus Richtung Plochingen kommend, aufgefunden hatten. Nahezu zeitgleich berichteten mehrere Anrufer der Einsatzleitstelle der Polizei von Hilferufen und einem Pkw, der mit einer Person auf der Motorhaube durch Reichenbach gefahren sei.

Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich beim aufgefundenen und lebensgefährlich verletzten 32 Jahre alte Mann um die Person, die sich auf der Motorhaube befunden hatte. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung zur intensivmedizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht, wo er am Mittwochmittag an den Folgen seiner Verletzung verstorben ist. Im Verlauf der polizeilichen Ermittlungen kehrte die mutmaßliche Fahrerin des Pkw zum Auffindeort zurück. Die Frau wurde vorläufig festgenommen.

Sie wurde am Mittwochnachmittag (31.05.2023) dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags und des vorsätzlichen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Vollzug setzte. Die 34 Jahre alte deutsche Staatsangehörige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum genauen Ablauf und den Hintergründen des Vorfalls dauern an. Zeugen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 bei der Kriminalpolizeidirektion Esslingen zu melden. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell