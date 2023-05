POL-RT: 38-Jähriger unter Verdacht des versuchten Totschlags festgenommen (Leinfelden-Echterdingen)

Reutlingen (ots) - Weitere Einbrüche in der Innenstadt Am Dienstagvormittag sind der Polizei weitere Einbrüche in der Innenstadt von Reutlingen gemeldet worden. Zwischen Samstag und Dienstag, 6.30 Uhr, beschädigte ein Unbekannter die Fensterscheibe eines Ladens in der Bollwerkstraße und gelangte darüber ins Innere. Dort suchte er nach Stehlenswertem und entkam mit ...

