POL-RT: Korrektur zur Pressemitteilung vom 31.05.2023/17.07 Uhr

Reutlingen (ots)

Im Artikel "Hechingen (ZAK): Zeugen nach Unfall auf B 27 gesucht" hatte sich beim Unfalltag ein Fehler eingeschlichen. Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag. Wir bitten, dieses Versehen zu entschuldigen und die nachfolgende, korrigierte Version zu verwenden:

Hechingen (ZAK): Zeugen nach Unfall auf B27 gesucht

Die Verkehrspolizei Balingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag auf der B27 bei Bodelshausen ereignet hat. Ein 59 Jahre alter Biker war gegen 14.10 Uhr mit seiner Honda auf der linken Spur der Bundesstraße in Fahrtrichtung Hechingen unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Bodelshausen soll ein vorausfahrendes, weißes Fahrzeug mit Markise, ähnlich einem VW Bus, offenbar plötzlich stark gebremst haben. Der Motorradfahrer stürzte daraufhin von seiner Maschine und verletzte sich nach ersten Erkenntnissen schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Ob es zuvor zu einer Berührung zwischen dem Motorrad und dem weißen Bus gekommen war, der auf der Bundesstraße in Richtung Hechingen weiterfuhr, ist derzeit noch nicht bekannt. Die B27 musste im Zuge der Unfallaufnahme, zu der auch ein Sachverständiger hinzugezogen wurde, in Fahrtrichtung Hechingen an der Anschlussstelle Bodelshausen voll gesperrt werden. Die Sperrung dauert derzeit (Stand 16.30 Uhr) noch an. Der entstandene Sachschaden am Motorrad, das abgeschleppt werden musste, kann noch nicht beziffert werden. Die Verkehrspolizei Balingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem weißen Bus mit Markise und BL-Zulassung geben können sowie insbesondere einen Ersthelfer, der in einem Peugeot unterwegs gewesen sein soll, sich unter Telefon 07433/264-0 zu melden. (rn)

