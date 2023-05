Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Sonneberg (ots)

Am Samstag, dem 06.05.2023, ereignete sich gegen 08:40 Uhr in der Cuno-Hoffmeister-Straße in Sonneberg ein Verkehrsunfall. Ein/e bislang unbekannte/r Fahrer/in touchierte mit einem grauen BMW das geparkte Fahrzeug beim Wendemanöver und entfernte sich im Anschluss in Richtung Köppelsdorfer Straße. Der Geschädigte des Unfalles befand sich während des Ereignisses im Fahrzeug.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Sonneberg unter 03675-8750 zu melden.

