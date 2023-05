LPI-SLF: Gefährdung des Straßenverkehrs: Zeugen gesucht

Cursdorf (ots) - Am Donnerstag, gegen 15.00 Uhr, befuhr der 45-jährige Fahrer eines VW die Ortslage Cursdorf in Richtung Meuselbach. In einer Rechtskurve kam er ins Schlingern und stieß in der weiteren Folge gegen einen Lichtmast. Der Lichtmast knickte ab und beschädigte die Dachrinne eines Wohnhauses. Zur Sicherung der Unfallstelle kam die Feuerwehr Cursdorf zum Einsatz. Der PKW Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug, dem Lichtmast und dem Wohnhaus entstand Sachschaden. ...

