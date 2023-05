Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Unfälle mit Leichtverletzten

Schleiz (ots)

Zwei Fußgänger wurden am Donnerstagmittag unabhängig voneinander in Schleiz bei Verkehrsunfällen verletzt. Kurz vor 13:00 Uhr stieß ein 41-jähriger Audi-Fahrer auf dem Gelände der Hem-Tankstelle in Schleiz beim Einparken mit einem Fußgänger zusammen. Der 80-Jährige wurde dadurch am Fuß verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Rund eine Stunde später erfasste ein 62-jähriger Fahrer ebenfalls eine Fußgängerin in Schleiz. Eine 94-Jährige war mit ihrem Rollator unterwegs, als der Fahrer auf Höhe der Sparkasse in der Oschitzer Straße rückwärts ausparkte und anschließend mit der Frau zusammenstieß. Die Seniorin stürzte in der Folge und kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

