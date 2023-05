Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 53-Jähriger mutmaßlich mit mehr als 2,5 Promille am Steuer unterwegs

Pößneck (ots)

Am Mittwochmittag gaben Zeugen einen Hinweis auf einen mutmaßlich betrunkenen Autofahrer in Pößneck. Der Mann wurde beobachtet, wie er an einer Tankstelle verschiedenes einkaufte und im augenscheinlich alkoholisierten Zustand in sein Fahrzeug stieg und davonfuhr. Kurze Zeit später konnte der besagte Fahrer durch die eingesetzten Beamten auf einem nahegelegenen Parkplatz angetroffen werden. Bei dem 53-Jährigen wurde sodann ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von mehr als 2,5 Promille ergab. Dementsprechend wurde eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt- auch um zu klären, welchen Alkoholwert er direkt während der Fahrt hatte. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

