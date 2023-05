Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Versuchte Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Gräfenthal (ots)

Am Mittwoch, gegen 21.25 Uhr, befuhr der 27-jährige Fahrer eines VW in Gräfenthal die Saalfelder Gasse. In der dortigen Linkskurve fuhr er ungebremst garadeaus und stieß gegen die Treppe eines Wohnhauses. Der Mann versuchte zwar noch weiterzufahren, aufgrund der starken Beschädigungen seines Fahrzeuges war dies jedoch nicht mehr möglich. Beim Eintreffen der Polizeibeamten entfernte er sich zu Fuß, konnte aber in einem nahegelegenen Hof festgestellt werden. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,0 Promille. Im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war er nicht. Im Rahmen der Blutentnahme in einem Krankenhaus beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten und leistete gegen die polizeilichen Maßnahmen Widerstand. Gegen den Mann wurden nun mehrere Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

