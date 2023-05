LPI-SLF: Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind

Pößneck (ots) - Am Mittwochmorgen, gegen 07:00 Uhr, waren Polizei und Feuerwehr bei einem Wohnhausbrand Am Haselberg in Pößneck im Einsatz. Durch das Feuer, welches mutmaßlich durch eine im Schlafbereich betriebene Heizdecke ausbrach, entstand nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Die 85-jährige Hausbewohnerin kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, nachdem sie sich eigenständig aus ...

mehr