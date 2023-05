Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit getöteter Person

Neundorf bei Schleiz (ots)

Am heutigen Tag, gegen 07.40 Uhr, befuhr der 55-jährige Fahrer eines PKW Volvo die Ortslage Neundorf aus Richtung Ziegenrück kommend. Hier kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und einem 77-jährigen Fußgänger. Der Fußgänger zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Dort verstarb er tragischerweise am Vormittag an seinen Verletzungen. Zeugen, insbesondere der Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen Fahrzeuges welches zum Unfallzeitpunkt vor dem Volvo (Elektroauto) fuhr, werden dringend gebeten sich bei Polizeiinspektion in Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.

