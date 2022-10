Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verfolgungsfahrt mit Roller in Homburg

Homburg (ots)

Am Dienstagabend, den 25.10.2022 gegen 20:10 Uhr wurde eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Homburg im Bereich der "Erbacher Bahnbrücke" (L 118) in 66424 Homburg auf einen schwarzen Roller aufmerksam. Dieser missachtete eine Rotlicht zeigende Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Robert-Bosch- Straße (L 118) und Richard-Wagner-Straße (L 119). Als der Fahrzeugführer in der Eisenbahnstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, flüchtete dieser über die Eisenbahnstraße durch die Fußgängerzone in Richtung Marktplatz und missachtete neben den Anhaltesignalen der Polizei auch sämtliche Verkehrsregeln. Der Rollerfahrer fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit quer durch die Innenstadt und wurde im Bereich der Bexbacher Straße aus den Augen verloren und konnte in unbekannte Richtung flüchten.

Zeugen die durch das Fahrmanöver des Rollerfahrers gefährdet wurden bzw. sachdienliche Angaben zu der Verfolgungsfahrt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell