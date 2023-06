Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Führungswechsel beim Polizeiposten Gomaringen

Reutlingen (ots)

Gomaringen (TÜ): Polizeiposten Gomaringen unter neuer Leitung

Polizeihauptkommissar Hans Usenbenz hat am 1. Juni 2023 die Leitung des Polizeipostens Gomaringen übernommen. Er folgt damit Polizeihauptkommissar Karl-Bernd Stocker, der mit Ablauf des Monats Mai von Polizeipräsident Udo Vogel in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurde.

Die polizeiliche Laufbahn von Polizeihauptkommissar Hans Usenbenz begann 1989 mit der Ausbildung bei den Bereitschaftspolizeiabteilungen in Biberach und Hechingen. Anschließend wurde der gelernte Energieanlagenelektroniker nach Tübingen versetzt, wo er im Verkehrs- und Streifendienst tätig war. Zwischen 2005 und 2008 folgte das Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen und der Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst. Anschließend zog es PHK Usenbenz in den Tübinger Streifendienst zurück. Dort übernahm er ab 2011 die stellvertretende Leitung und ab Oktober 2021 für ein Jahr die Leitung einer Dienstgruppe. Nachdem er vorübergehend als stellvertretender Leiter des Polizeipostens Kirchentellinsfurt eingesetzt worden war, erfolgte Mitte April 2023 seine Abordnung zum Polizeiposten Gomaringen, wo er bis Ende Mai zunächst kommissarisch die Dienstgeschäfte des Leiters wahrnahm.

Hans Usenbenz gewährleistet nun zusammen mit vier weiteren, teilweise neu zum Polizeiposten versetzten Kolleginnen und Kollegen die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in den Gemeinden Dußlingen, Gomaringen und Nehren. (rn)

