POL-RT: Polizeiposten Alb mit neuer Telefonnummer

Reutlingen (ots) - Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus Zu einem Zimmerbrand mussten die Rettungskräfte am Donnerstagvormittag in die Reutlinger Seestraße ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte gegen 9.45 Uhr vermutlich eine Stereoanlage in einem Zimmer im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte den Brand innerhalb kürzester Zeit löschen. Sie war mit einem Löschzug ...

