POL-HI: Mehrere Verkehrsunfallfluchten im Bereich des Polizeikommissariats Alfeld - Zeugenaufruf

Alfeld (bue) - Im Zeitraum vom 09.04.2023, 14.30 Uhr bis zum 10.04.2023, 11:35 Uhr kommt es in der Borsigstraße in 31061 Alfeld OT Limmer zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand fährt dabei ein grünes/türkisfarbenes Kraftfahrzeug in den Grundstückszaun einer dort ansässigen metallverarbeitenden Firma. Aufgrund des nicht unerheblichen Schadens am Grundstückszaun ist zu vermuten, dass auch das verursachende Kraftfahrzeug nicht unerheblich beschädigt worden sein muss.

Weiterhin wurde am 09.04.2023 im Zeitraum von 03.00 Uhr bis 11:20 Uhr ein Verkehrszeichen auf der Verkehrsinsel am Ortseingang des Ortsteils Dehnsen (aus Fahrtrichtung Alfeld) beschädigt. Nach bisherigen Ermittlungen handelt es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen älteren Renault Scenic aus dem Herstellungszeitraum der Jahre 1999-2003, welcher zumindest Beschädigungen an einem Außenspiegel aufweisen müsste.

Bereits im Zeitraum vom 02.04.2023 bis zum 09.04.2023 wurde auf einem Parkplatz am Perkwall, rückwärtig eines dortigen Modegeschäfts, ein ordnungsgemäß geparkter schwarzer Renault Clio an der hinteren rechten Stoßstange beschädigt. Hierbei ist anzunehmen, dass die Beschädigungen durch einen neben dem Renault stehenden unbekannten Pkw bei Ein- oder Ausparken verursacht worden sind. An dem beschädigten Renault Clio hat sich zudem ein handgeschriebener Zettel eines unbekannten Unfallzeugen befunden, welcher bereits am Donnerstag den 06.04.2023 einen möglichen Unfall beobachtet haben will. Dieser Zeuge wird dringend gebeten Kontakt mit der Polizei in Alfeld aufzunehmen.

Weitere Personen die Hinweise zu den o.g. Unfällen bzw. zu den beschädigten Pkw geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Alfeld (05181-91160) in Verbindung zu setzen.

