Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Kradfahrer und E.-Bikefahrer

Hildesheim (ots)

-jac- Ort: 31137 Hildesheim, B1/Bückebergstraße, Fahrtrichtung Hi.-Innenstadt, Abfahrt in Richtung Schützenwiese Zeit: Montag, 10.04.2023, 12.00 Uhr Hergang: Ein 86 Jahre alter Mann aus Hildesheim befährt mit seinem E-Bike (Pedelec) den parallel zur B1/Bückebergstraße verlaufenden Radweg, aus Richtung Moritzberg kommend, in Richtung Innenstadt. Zeitgleich befährt ein 73 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Hameln mit seinem Motorrad die Bundesstraße 1, aus Richtung Hameln kommend, in Richtung Hildesheim. An der Abfahrt zur Schützenwiese angelangt, beabsichtigt er die B1 mit seinem Motorrad zu verlassen. Als der 86 Jahre alte Mann mit seinem Pedelec die Fahrbahn der Abfahrt kreuzt, um weiter parallel der Bückebergstraße/Schützenallee zu fahren, beachtet er nicht die Vorfahrt des Kradfahrers. Entsprechende Verkehrszeichen sind aufgestellt. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Personen werden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Sie mussten nach der entsprechenden Erstbehandlung am Unfallort in Hildesheimer Krankenhäuser eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Zur Unfallaufnahme musste die Abfahrt zur Schützenwiese für gut eine Stunde gesperrt werden. Ergänzender Hinweis: Zum Unfallzeitpunkt trug der Fahrer des Pedelecs keinen Helm.

