Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen - Stampfer gestohlen

Hildesheim (ots)

Giesen/ Hasede - (jb) Unbekannte entwendeten von einem Peugeot Pritschenwagen, der in der Hannoverschen Str. am Fahrbahnrand geparkt war, einen Stampfer. Dieser hat einen Wert von ca. 2800 EUR. Der Peugeot wurde am 07.04.23 gg. 13.00 Uhr am Tatort geparkt. Am 09.04.23 gg. 15.00 Uhr stellte man den Verlust des Stampfers fest. Hinweise erbittet die Polizei in Sarstedt unter 05066/9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell