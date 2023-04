Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verdächtige Personen flüchten

Hildesheim (ots)

Harsum (jb) - Am 09.04.2023, gg. 03.30 Uhr klingelten Personen mehrfach an der Haustür eines 71-jährigen Harsumers in der Straße Am Hölzchen. Der Hauseigentümer ging zur Gegensprechanlage und bemerkte nun, das in seinem Garten aufgrund des installierten Bewegungsmelders das Licht eingeschaltet worden war. Er konnte sehen wie zwei männliche Personen durch seinen Garten liefen und dann über seinen Maschendrahtzaun in den angrenzenden Wald in Richtung BAB7 flüchteten. Der Zaun wurde hierbei beschädigt. Trotz Absuche der Polizei konnten die Personen nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder anderweitig Hinweise auf die beiden Flüchtigen geben können, werden gebeten die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Telefonnummer 05066 / 985-0.

