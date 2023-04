Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld - Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

Hildesheim (ots)

Alfeld (vos) - Am 07.04.2023 in der Zeit von 10 Uhr bis 16.30 Uhr kam es in der Hannoversche Straße in Alfeld im Bereich eines Getränkemarktes zum Diebstahl eines Fahrrads. Das Fahrrad ist ein gelbes Mountainbike und stand etwas versteckt am Straßenrand mit einem Kettenschloss zwischen Hinterrad und Rahmen. Zeugen, die verdächtige Personen oder das Fahrrad gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05181-9116-115 mit der Polizei Alfeld in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell