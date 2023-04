Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Volle Werkstatt an den jährlichen "Car-Freitag"-Kontrollen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (jh). Am gestrigen Karfreitag, den 07.04.2023, fanden im Stadtgebiet Hildesheim die jährlichen "Car-Freitag"-Kontrollen statt. Der "Car-Freitag" gilt als inoffizieller Feiertag der Autotunern und Raser. Grund genug für die Beamtinnen und Beamten der Polizei Hildesheim und die Gutachter der Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) in gemeinsamen Kontrollen zahlreiche Fahrzeuge genauer unter die Lupe zu nehmen. An der Hebebühne in der Polizeiwerkstatt herrschte ein reger Andrang. Der Leiter des spezialisierten Kontrollteams, Polizeihauptkommissar Stephan Heinz, sagte hierzu: "Unser Ziel ist es, insbesondere Verstöße gegen die Bauartveränderung von Kraftfahrzeugen zu ahnden. Durch unsere konsequenten Kontrollen sorgen wir dafür, dass laute Motoren wieder leiser heulen. Grundsätzlich verhalten sich aber viele der Tuner ordnungsgemäß. Wir wollen die aus dem Verkehr ziehen, die sich nicht an Regeln halten, ihre Umwelt belästigen und durch ihr Verhalten womöglich den Straßenverkehr gefährden. Sie erhalten von uns die Rote Karte und noch ein saftiges Bußgeld." Zu den typischen Bauartveränderungen an Kraftfahrzeugen zählen insbesondere zu laute Auspuffanlagen, sowie zu große Felgen und tiefergelegte Fahrzeuge. Von den 120 kontrollierten Fahrzeugen wiesen 16 Fahrzeuge derartige bauliche Veränderungen auf, dass deren Betriebserlaubnis erlosch. Gegen die betroffenen Halter wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie einige Strafverfahren eingeleitet. Zwei Fahrzeuge stachen hierbei aus der Masse heraus: Der Fahrer eines Mercedes hatte eine von verschiedenen Herstellern selbst zusammengebaute Abgasanlage verbaut. Der hierdurch entstehende Lärm überschritt den erlaubten Wert erheblich. Ein weiterer Fahrer eines Mercedes wies neben seinen rechtswidrigen Umbauten, erhebliche sicherheitsrelevante Mängel, u.a. poröse Bremsschläuche und beschädigte Bremsscheiben, auf. Auf die Fahrzeugführer kommen nun empfindliche Bußgeldbeträge, Punkte in Flensburg sowie Strafverfahren zu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell