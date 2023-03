Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrskontrollen in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Montagmorgen (13.03.) fanden durch Beamte der Polizeiwache Rheda-Wiedenbrück umfangreiche Verkehrskontrollen statt. Insgesamt kontrollierten sie knapp 70 Verkehrsteilnehmer zwischen 06.30 Uhr und 13.30 Uhr.

Insgesamt 13 Autofahrer waren am Nordring entweder nicht angeschnallt, mit dem Handy am Ohr unterwegs oder mit abgelaufenem TÜV. Gegen einen e-Scooter-Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, weil er ohne vorgeschriebenes Kennzeichen unterwegs war.

Auch an der Straße Am Werl war ein e-Scooter-Fahrer ohne Kennzeichen unterwegs. Auch gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zwischen 10.30 Uhr und 13.30 Uhr beanstandeten die Beamten an der Straße Am Werl darüber hinaus elf weitere Verkehrsteilnehmer, da sie telefonierten, nicht angeschnallt waren oder weil sie ohne Betriebserlaubnis am Straßenverkehr teilnahmen.

Verkehrskontrollen werden im Kreis Gütersloh konsequent und regelmäßig fortgesetzt. Zu Ihrer Sicherheit!

