Hildesheim (ots) - Giesen / Groß Förste (ep). Am 06.04.2023 kommt es auf der Alte Heerstraße, in Groß Förste zu einem Unfall mit drei Beteiligten Kraftfahrzeugen. Alle Beteiligten fahren aus Richtung Hasede in Richtung Groß Förste. Der vorausfahrende Beteiligte VW will links abbiegen und hält verkehrsbedingt an. Der Folgende Audi kann noch rechtzeitig bremsen. ...

