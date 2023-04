POL-HI: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Harsum, Hoher Weg (Sti). Am 07.04.2023, ist es gegen 21.10 Uhr in dem Hohen Weg zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw gekommen. Bislang unbekannte Täter haben das Rücklicht und die Motorhaube von einem geparkten schwarzen Toyota Corolla Verso beschädigt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

