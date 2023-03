LPI-NDH: Radfahrer übersehen

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Unbekannte beschädigten am zurückliegenden Wochenende die Schaufensterscheibe des Wahlkreisbüros der AfD in der Wilhelmstraße. Der oder die Täter beschmierten die Scheibe mit schwarzer Farbe. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle ...

mehr