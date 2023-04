POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots) - Harsum (jb) - Am 09.04.2023, gg. 03.30 Uhr klingelten Personen mehrfach an der Haustür eines 71-jährigen Harsumers in der Straße Am Hölzchen. Der Hauseigentümer ging zur Gegensprechanlage und bemerkte nun, das in seinem Garten aufgrund des installierten Bewegungsmelders das Licht eingeschaltet worden war. Er konnte sehen wie zwei männliche Personen durch seinen Garten liefen und dann über seinen ...

mehr